"Podemos salvar vidas". Joe Biden quer proibir armas de assalto nos EUA

O Presidente dos Estados Unidos condenou o tiroteio num supermercado na cidade de Boulder, no estado norte-americano do Colorado, que vitimou 10 pessoas.

"Estes pobres desgraçados que morreram deixaram para trás famílias, com um grande buraco no peito. E podemos salvar vidas", afirma.

Joe Biden considera que a legislação por posse de armas deveria ser alterada e já pediu ao Congresso a proibição de armas de assalto.

Tiroteio no Colorado

Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num tiroteio num supermercado na cidade de Boulder, no estado norte-americano do Colorado. O suspeito do crime foi detido no local. Os disparos causaram ainda dezenas de feridos.

Entre as vítimas mortais está um polícia de 51 anos. Um homem terá disparado dentro e fora do estabelecimento, incluindo contra as autoridades após a polícia ter sido alertada para a morte de pessoa, baleada no parque de estacionamento.

Várias pessoas que estavam no interior do supermercado conseguiram sair pelas traseiras.

Por volta das 14:30, hora local, a polícia de Boulder começou a receber chamadas a dar conta de um tiroteio.

Este foi o segundo tiroteio nos Estados Unidos no espaço de uma semana, depois de na passada terça-feira um homem, no estado de Atlanta, ter disparado em três locais diferentes sobre pessoas de origem asiática. Oito pessoas morreram.