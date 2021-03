500 pessoas morreram em massacres em 10 anos nos EUA. Só este ano houve sete tiroteiros em massa

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer mudar a lei de porte de armas. A intençãofoi reforçada depois do massacre no Colorado.

Um homem de 21 anos matou 10 pessoas num supermercado de Boulder. Usou uma AR-15, uma arma de guerra que voltou a ser autorizada no Colorado.

Os sobreviventes do tiroteio recordam minutos de horror numa tarde que devia ser só de compras.

Apesar da intenção de Biden, no Congresso, dificilmente haverá acordo mesmo com a maioria democrata nas duas câmaras. No Senado, é preciso uma maioria de dois terços. Pelo menos dez republicanos terão de votar a favor da mudança de lei.

Os ativistas recordam já que só em 2020 foram vendidas 50 milhões de armas no país. Relembram que a maioria dos massacres continua a acontecer em locais onde é proibido andar armado: em centros comerciais, em escolas e em locais de culto religioso. Só este ano houve sete tiroteios em massa nos Estados Unidos.