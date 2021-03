Flores, balões e mensagens: o memorial de homenagem às vítimas do tiroteio no Colorado

O memorial no local do tiroteio em massa de segunda-feira continua a crescer com flores, velas, balões e mensagens na cerca que rodeiam o supermercado King Soopers, no Colorado, Estados Unidos.

Dez pessoas foram mortas num tiroteio no estabelecimento da cidade de Boulder e dezenas ficaram feridas. O suspeito do crime foi detido no local.

Este foi o segundo tiroteio nos Estados Unidos no espaço de uma semana, depois de na passada terça-feira um homem, no estado de Atlanta, ter disparado em três locais diferentes sobre pessoas de origem asiática. Oito pessoas morreram.