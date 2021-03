Com mais de 150 navios retidos, é já considerada uma das maiores crises em 150 anos no Canal do Suez

É já considerada uma das maiores crises nos ultimos 150 anos do Canal do Suez. Por causa de um porta-contentores encalhado, está bloqueada há dois dias a mais importante rota de navegação mundial. O bloqueio provocou já a subida do preço do barril de petróleo.

As últimas fotos de satélite revelam o Ever Given exactamente no mesmo local onde encalhou na passada terça-feira. Por causa do bloqueio do porta-contentores, registos marítimos atualizados indicam que há já mais de 150 navios às voltas ou ancorados, impedidos de navegar entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo.

O Ever Given foi arrastado e encalhou por causa das rajadas de vento forte provocadas por uma tempestade de areia.

As autoridade egípcias que controlam o Canal aceitaram já a ajuda internacional. Soluções previstas podem passar por descarregar contentores para repor a flutuabilidade deste verdadeiro gigante dos mares.

Com 200 mil toneladas, 400 metros de comprimento e 59 de largura, tinha zarpado da China e Roterdão era o porto de destino.

Esta é já considerada uma das maiores crise nos 150 anos do Canal do Suez. Por aqui, passam 10% do comércio global e sete por cento das exportações de petróleo.