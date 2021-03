Foguetão da SpaceX volta a falhar aterragem. É a quarta tentativa falhada

O futurístico foguetão da SpaceX falhou outra vez a aterragem, depois do protótipo Starship se partir antes de pousar no chão, num voo de teste realizado esta terça-feira.

A câmara colocada no foguetão parou de gravar alguns minutos depois do início do voo de teste, como é possível ver no vídeo. As imagens mostram a densa névoa do sul do Texas, perto da fronteira com o México.

Este foi o quarto modelo a ser lançado desde dezembro a uma altitude de mais de 10 quilómetros.

O Starship é o modelo mais recente de foguetões, que se assemelha a uma bala e que tem a capacidade de pousar no solo autonomamente. Contudo, isto é apenas em teoria, já que os últimos três testes acabaram todos de igual: com uma gigantesca explosão.

SPADRE.COM – TWITTER @SPACEPAD

O último teste foi o mais sucedido até ao momento, já que o Starship conseguiu aterrar, mas segundos depois explodiu.

O objetivo da SpaceX e de Elon Musk é levar a bordo do foguetão em forma de bala passageiros até à Lua, Marte e, quem sabe, mais longe.