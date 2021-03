Presidente de Moçambique: ataque a Palma "não foi maior do que tantos outros que tivemos"

Uma semana depois dos ataques ao norte da província de Cabo Delgado, em Moçambique, o Presidente, Filipe Nyusi, reagiu para desdramatizar a invasão de grupos armados que atuam em Cabo Delgado.

Filipe Nyusi diz que vão abordar o inimigo como têm feito e pede aos moçambicanos para não perderem o foco.

O chefe de Estado falava durante a inauguração da delegação do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), no distrito de Matutuíne, província de Maputo, sul do país.

"Temos estado, de segundo a segundo, a seguir o trabalho que os jovens no terreno estão a fazer", disse.

Pesoas em choque, desidratadas e feridas

Os milhares de deslocados pela violência em Palma estão a chegar a outras localidades moçambicanas em choque, desidratadas, feridas, algumas em estado crítico.



A descrição é dos Médicos Sem Fronteiras que está a prestar assistência e tratamento na península de Afungi, e noutras localidades da província de Cabo Delgado, após a violência dos últimos dias em Palma, onde a organização internacional ainda não conseguiu ainda chegar.