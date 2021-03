Moçambique. Forças do Governo controlam mais de metade de Palma, mas Daesh ainda resiste

Em Moçambique, as forças do Governo controlam mais de metade da vila de Palma, no norte do país, mas o Daesh ainda resiste. A localidade está agora quase sem população, que fugiu para a capital de província.

A propaganda do Daesh apresenta dezenas de terroristas, afiliados ao autoproclamado Estado Islâmico, reunidos em Palma. Dizem que mataram pelo menos 55 pessoas e que controlam "fábricas, empresas e bancos públicos".

Cabo Delgado é a província de fronteira, cuja capital acolhe agora milhares de refugiados - Pemba está a 430 quilómetros de Palma. A vila está junto à península de Afungi, onde está instalada a operação de prospeção e extração futura de gás natural, liderada pela Total. Um número indeterminado de trabalhadores, moçambicanos e estrangeiros, ficaram feridos na operação de resgate, um é português.

A petrolífera francesa suspendeu indefinidamente as operações e, assim, atrasa-se a conclusão do projeto, que estava prevista para 2024 e que iria gerar receitas em torno de 81 mil milhões de euros, ao longo de 25 anos. Com o atraso, ficam ainda mais pressionadas as contas do Estado moçambicano, agora com juros da dívida soberana nos 10 por cento.

A Cáritas tem alguns mantimentos para distribuir por alguns dos 3 mil e 300 deslocados, uma ajuda para um primeiro momento. O Programa Alimentar Mundial da ONU está a fazer chegar a Pemba comida, suficiente para alimentar 16 mil pessoas durante um mês.

A África do Sul está em contactos com a SADC, a comunidade de 15 países do sul do continente, para encontrar soluções que acabem com o terrorismo. Vários países já ofereceram ajuda militar, mas Maputo insiste em não a aceitar. O principal partido da oposição aponta o dedo ao Governo - a Renamo diz que o governo tem tido uma atitude apática e que o estado moçambicano não tem capacidade.

No início de abril, Portugal vai enviar 60 militares, que vão apenas dar formação a forças especiais moçambicanas no sul e no centro do país no quadro de um programa de cooperação bilateral.