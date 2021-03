Violência em Moçambique. Renamo acusa Governo de "inércia e apatia"

A Renamo, principal partido da oposição moçambicana, diz que o país precisa de apoio internacional para travar os ataques de grupos armados.

Em declarações aos jornalistas, José Manteigas acusa o Governo de "inércia e apatia" na abordagem do problema.

"O que aconteceu foi a inércia do Governo, porque houve várias vozes, incluindo até da comunidade muçulmana, já no início, que denunciou esse facto (de emergência do extremismo)."