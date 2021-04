"Banho de sangue iminente". Nações Unidas temem guerra civil em Myanmar

As Nações Unidas alertam para uma possível guerra civil em Myanmar, já que nenhum dos lados dá sinais de recuo. As manifestações sucedem-se no país e os confrontos com os militares já fizeram mais de 500 mortos.

Entretanto, a ex-líder birmanesa foi acusada pela Junta Militar de violar uma lei de proteção de segredos de Estado. A ex-líder, que está impedida de fazer declarações desde que foi detida pelo exército, já estava acusada de corrupção e de incitar distúrbios públicos.

A revelação acontece no mesmo dia em que a Junta Militar ordenou, até novas instruções, que as operadoras suspendessem as ligações de Internet. Um novo corte que ameaça paralisar as comunicações.

A Junta Militar que derrubou a chefe de Governo civil Ang San Suu Kyi tem reprimido de forma violenta as manifestações diárias que pedem o regresso da democracia e a libertação de antigos líderes.

Numa declaração unânime, o Conselho de Segurança da ONU já veio condenar firmemente a morte de civis. O risco de uma guerra civil sem precedentes levou mesmo a enviada especial da Nações Unidas a Myanmar a alertar para "um banho de sangue iminente".

