Capitólio dos EUA fechado. Polícia e suspeito do atropelamento morreram 

O Capitólio nos Estados Unidos da América foi fechado e evacuado, esta sexta-feira, depois de um carro ter invadido a entrada principal do edifício e atropelado pelo menos dois agentes da polícia. Um deles terá morrido, assim como o suspeito, segundo os media norte-americanos.

A "ameaça de segurança" levou ainda ao encerramento de várias artérias no centro de Washington.

De acordo com a polícia, um carro não parou no controlo de segurança, embateu contra umas das barreiras e acabou por atropelar dois agentes, que foram assistidos no local e depois resgatados de helicóptero.

Todos os funcionários do Capitólio receberam nos telemóveis um alerta de "ameaça de segurança". Foram ainda aconselhados a procurar refúgio no exterior do edifício.