EUA preocupados com agravamento do estado de saúde de Navalny

Os Estados Unidos manifestaram-se esta quarta-feira "preocupados" com as informações sobre a deterioração do estado de saúde do opositor ao regime russo Alexei Navalny, atualmente encarcerado.

"Estamos preocupados com as informações segundo as quais o estado de saúde do senhor Navalny se deteriora", declarou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, acrescentando que Washington considera que a prisão de Navalny é "motivada por razões políticas e uma flagrante injustiça".

A advogada do opositor russo Alexei Navalny, que se queixou de fortes dores nas costas e nas pernas, indicou que os médicos lhe diagnosticaram uma dupla hérnia.

Olga Mikhailova disse ao canal televisivo independente Doshd que Navanly também está a perder a sensibilidade nas mãos.

Navalny entrou em greve de fome na semana passada em protesto por reduzidos cuidados médicos. Na terça-feira, o líder da organização Aliança de Médicos pró-Navalny foi detido pela polícia, após ter tentado entrar na prisão para conversar com os médicos.

Veja também: