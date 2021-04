Presidente do Brasil ameaça líder da oposição

Jair Bolsonaro insultou um dos mais fortes opositores ao governo e ameaçou "ir para a porrada" com ele. É o que foi revelado em mais um excerto da conversa gravada ao telefone por um senador que, até aqui, era aliado do Presidente brasileiro no que respeita à comissão de inquérito que vai investigar os erros no combate ao novo coronavírus.

A comissão parlamentar de inquérito à atuação do governo na luta contra a pandemia pode chamar a depor todos os que quiser e até quebrar o sigilo telefónico e bancário de quem está sob investigação.