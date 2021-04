Príncipe Filipe, o consorte mais antigo da monarquia britânica

A quatro dias do funeral do príncipe Filipe, o Reino Unido faz um exercício de memória sobre o homem que esteve durante 73 anos casado com Isabel II. 69 foram com Isabel enquanto monarca.

O amor roubou-lhe o mar, mas foi a bordo do iate Britannia que a então princesa Isabel lhe roubou o coração.

Tinha fama de ser um homem duro e já como marido da rainha esteve em 22 mil atos oficiais. Alguns deles passaram por um regresso à Marinha.

As cerimónias fúnebres oficiais são no castelo de Windsor, no próximo sábado.