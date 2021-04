Harry está em Inglaterra para o funeral do príncipe Filipe, mas Meghan não viajou por conselho médico

O príncipe Harry já está em Inglaterra para as cerimónias fúnebres do avô, o príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. A mulher, Meghan Markle, grávida do segundo filho, não viajou por conselho médico.

Harry foi acompanhado apenas por um segurança até à antiga morada, a Nottingham Cottage, no Palácio de Kensington.

Meghan seguiu o conselho médico de não viajar, mas há quem diga que o motivo é a zanga do casal com a família. O antigo primeiro-ministro John Major acredita que esta é uma boa oportunidade para apaziguar os conflitos.

O outro neto de Filipe, William, segundo na linha de sucessão, disse em comunicado que vai ter saudades do avô, mas que sabe que o próprio queria que seguissem com as obrigações.

O Parlamento britânico faz um minuto de silêncio esta segunda-feira.

O funeral do príncipe vai realizar-se no sábado no Castelo de Windsor. Neste momento, já está tudo montado para a transmissão televisiva. Haverá um minuto de silêncio em todo o país. A família real seguirá a pé atrás do cortejo fúnebre. Apenas 30 pessoas estarão na missa na capela de São Jorge, onde fica, para já, o corpo do príncipe.