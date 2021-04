Estátua de Cristo com 43 metros de altura está a ser construída no sul do Brasil

A cidade de Encantado, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, terá uma estátua de Cristo com 43 metros de altura, incluindo o pedestal, maior do que o Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, e o terceiro maior do mundo.

O Cristo Redentor do Rio de Janeiro, no Corcovado, é um dos cartões-postais mais famosos do Brasil, mede 38 metros, incluindo o pedestal, e foi inaugurado em outubro de 1931.

A obra do Cristo de Encantado ganhou destaque na semana passada, quando os promotores do projeto concluíram o içamento dos braços e da cabeça da estátua.

Com orçamento de 2 milhões de reais (cerca de 300 mil euros na cotação atual), o Cristo de Encantado está a ser erguido no Morro das Antenas, na Lagoa da Garibaldi.

A obra do novo Cristo brasileiro começou em 2019 e deverá estar concluída concluir no final deste ano.