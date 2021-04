Novo episódio de violência policial dos EUA. Jovem de 13 anos atingido a tiro acaba por morrer

Dos Estados Unidos, chegam novamente imagens de violência policial que podem chocar os telespectadores mais sensíveis. Um policia disparou sobre um rapaz de 13 anos que acabou por morrer.

No video divulgado pela polícia de Chicago, vê-se Adam Toledo a fugir da polícia. É alvejado no momento em que pára.

A polícia alega que o rapaz tinha uma arma e que teria disparado alguns tiros naquele bairro.

O episódio aconteceu no dia 29 de março.

Está a fazer aumentar os protestos contra a violência policial, ainda no rescaldo do assassinato de um jovem negro de 20 anos, Daunte Wright, no Minnesota.

Protestos nos EUA. Sede da polícia de Brooklyn Center foi cercada

Esta semana, nos Estados Unidos da América, houve desacatos em Brooklyn Center, onde um jovem afro-americano, Daunte Wright, foi morto durante uma operação de trânsito da polícia.

Os protestos já se estendem Pittsburgh e a Chicago.

Estará para breve uma decisão sobre eventuais acusações contra a agente que disparou a arma de fogo.