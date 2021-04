Nuvem de fumo de vulcão das Caraíbas visível do espaço

As imagens de satélite mostram o antes e o depois da povoação na ilha de São Vicente, nas Caraíbas, após as erupções do vulcão La Soufrière.

Cerca de 20 mil pessoas já tiveram de ser retiradas de casa, das quais 3 mil estão em abrigos governamentais.

O primeiro-ministro de São Vicente e das Granadinas confirma que não há registo de vítimas, mas estima que para recuperar da erupção vão ser precisos centenas de milhões de euros.

A primeira erupção foi na passada sexta-feira e os vulcanólogos estimam que assim possa continuar durante as próximas semanas.