Rapaz de 13 anos morto pela polícia nos EUA. Vídeo contraria versão das autoridades

A polícia norte-americana volta a estar debaixo de grande contestação. Desta vez, foi abatido um rapaz de 13 anos desarmado, que não oferecia resistência.

As imagens do momento foram divulgadas pela agência independente que investiga os tiroteios policiais de Chicago e o vídeo contraria a versão da polícia, que diz que o rapaz estaria armado no momento em que foi baleado.

O vídeo correu as redes sociais e reativou a onda de revolta, numa altura em que o excesso de força policial é um dos principais temas de contestação nos Estados Unidos da América.

A violência armada continua a crescer naquele estado americano: só nos primeiros três meses do ano, mais de 130 homicídios foram registados em Chicago.

