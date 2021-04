Há nove vezes mais crianças migrantes a tentar chegar aos Estados Unidos

O número de menores migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos aumentou nove vezes no México, de 380 para 3.500 desde o início do ano, alertou esta segunda-feira a Unicef, avisando que os centros de acolhimento estão lotados.

"Parte-se-me o coração ver o sofrimento de tantas crianças, incluindo bebés, na fronteira mexicana com os Estados Unidos", disse Jean Gough, diretora regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância na América Latina e no Caribe, com sede no Panamá.