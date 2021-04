Está a esgotar-se o oxigénio do submarino desaparecido na Indonésia

A capacidade de oxigénio do submarino desaparecido no mar de Bali, com 53 pessoas a bordo, está a esgotar-se.

Nas buscas, estão agora cinco países, incluindo dois navios australianos e meios aéreos dos Estados Unidos, que patrulham a região onde foi localizada uma mancha de petróleo à superfície e detetados sinais magnéticos entre 50 e 100 metros de profundidade.

O submarino é de fabrico alemão, tem mais de 40 anos, mas foi completamente remodelado em 2012. Entre os 53 tripulantes desaparecidos, está o comandante da frota de submarinos da Indonésia.