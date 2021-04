100 dias de Presidência de Joe Biden: o discurso no Congresso 

Joe Biden completa esta quinta-feira 100 dias na presidência dos Estados Unidos da América.

Como forma de assinalar o marco, o Presidente discursou no Congresso norte-americano, onde pediu urgência na aprovação de uma reforma policial e anunciou um novo plano económico.

Quase um bilião e meio de euros é o que Joe Biden quer investir na educação, na saúde e na ajuda às famílias norte-americanas.

Este foi o primeiro discurso de Joe Biden no Congresso desde que tomou posse. Pela primeira vez na história da democracia americana, atrás do Presidente, estiveram duas mulheres. Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, e Kamala Harris, que enquanto vice-presidente é também presidente do Senado.