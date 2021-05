Escócia vai a votos na 5.ª feira. SIC falou com dois portugueses defensores da independência

A Escócia vai a votos na quinta-feira. A independência tem sido um dos temas principais da campanha, com a promessa de um novo referendo.

A SIC falou dois portugueses residentes na Escócia que se assumem como defensores da causa independentista.

Miguel Boronha é português de alma, mas escocês de coração. Em finais de 2015, trocou o calor algarvio pelo frio escocês e sente-se em casa. De Portugal trouxe o gosto pela política. Na Escócia, apaixonou-se pela causa da independência. É ativista político e membro do partido de Nicola Sturgeon.

Maria João Kay partilha com Miguel Boronha a defesa da causa independentista. No caso desta portuguesa, da Covilhã, foi o Brexit que a fez vestir a camisola do Partido Nacional Escocês.