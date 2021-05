Jovem invade creche no Brasil e mata três crianças e duas funcionárias à facada

Três crianças e duas funcionárias de uma creche do município brasileiro de Saudades, no estado de Santa Catarina, morreram esta terça-feira após um ataque à facada perpetrado por um jovem de 18 anos que invadiu a instituição.

Segundo o delegado da polícia Jerônimo Marçal Ferreira, três crianças e uma professora morreram logo após o ataque, na manhã desta terça-feira. Já a quinta vítima mortal, uma funcionária da instituição de ensino pré-escolar, chegou a ser levada com vida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a imprensa local.

Ainda segundo o delegado Jerônimo Marçal, uma outra criança sofreu ferimentos leves, e não corre risco de vida.

A creche "Aquarela" recebe crianças dos 6 meses aos 2 anos.

O jovem, que usou uma arma branca de grandes dimensões para atacar bebés, crianças e funcionárias, foi transferido para um hospital, onde se encontra em estado grave, após ter desferido golpes contra si mesmo, segundo relatos de testemunhas.

A Polícia indicou que o jovem de 18 anos, que foi vítima de 'bullying', não tinha antecedentes criminais, nem frequentou a creche atacada.

"Qualquer informação agora é muito preliminar. Nós estamos a recolher todas as informações para tentar levantar qual foi a motivação do crime", afirmou à imprensa o delegado regional da Polícia Civil em Chapecó, Ricardo Casagrande, que acompanha as investigações.