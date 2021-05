Putin ordena revisão da lei das armas após massacre em escola da Tartária

O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou hoje uma revisão das regras sobre o porte de armas na Rússia na sequência de um ataque com armas de fogo numa escola de Kazan, capital da região da Tartária.

"O Presidente ordenou a elaboração de urgência de um novo quadro legal sobre o tipo de armas autorizados a circular entre a população civil", indicou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, poucas horas depois do ataque que fez entre 8 e 11 mortes, de acordo com diferentes balanços provisórios.