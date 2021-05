Rainha Isabel II fez o discurso da rainha no Parlamento britânico 

Isabel II fez esta terça-feira o discurso da rainha, no Parlamento britânico.

Foi o primeiro grande evento público com a participação da monarca, desde a morte do príncipe filipe.

O discurso da rainha é a cerimónia oficial de abertura do novo ano parlamentar e serve para apresentar as prioridades do governo para os meses seguintes. A cerimónia deste ano teve menos pompa e circunstância por causa da pandemia de covid-19.

Não houve banda militar, nem guarda de honra. Os deputados e lordes foram testados à covid-19, a máscara foi obrigatória e apenas 108 convidados estiveram presentes, em vez dos habituais 600.