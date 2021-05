Violência em Jerusalém. Organização para a Cooperação Islâmica condena Israel

A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) condenou esta terça-feira Israel pelo surto de violência no complexo da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, um dos locais mais sagrados do islão.

Representantes da organização, que junta 57 membros, reuniram-se de urgência em Jiddah, na Arábia Saudita, para apresentar uma resposta unificada do mundo muçulmano às crescentes tensões entre Israel e os palestinianos e aos confrontos violentos em Jerusalém.

Num comunicado, a OCI denunciou as "contínuas violações" de Israel à santidade da mesquita Al-Aqsa, os "ataques bárbaros" contra fiéis e as restrições de movimento de palestinianos no complexo, considerando as ações israelitas uma "provocação dos sentimentos dos muçulmanos em todo o mundo e uma séria violação do direito internacional".

A OCI apelou à comunidade internacional para responsabilizar Israel pela escalada e para pressionar o Estado hebreu para suspender os ataques que ameaçam "a segurança e a estabilidade da região".

Reafirmou ainda a posição árabe de longa data de apoio a um Estado palestiniano independente, com Jerusalém Oriental como capital.

Tensão aumentou

A tensão em Jerusalém Oriental, a zona palestiniana da cidade ocupada e anexada por Israel, tem aumentado nas últimas semanas e os confrontos na Esplanada das Mesquitas, na Cidade Velha e sagrada para muçulmanos e judeus, entre palestinianos e polícia israelita causaram centenas de feridos nos últimos dias.

Na segunda-feira, a violência aumentou com o lançamento de 'rockets' da Faixa de Gaza contra Israel e ataques aéreos israelitas contra este território palestiniano.

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde em Gaza, desde o pôr-do-sol de segunda-feira, 26 palestinianos - incluindo nove crianças e uma mulher - foram mortos em Gaza, a maioria nos ataques aéreos. Durante o mesmo período os 'rockets' disparados a partir de Gaza mataram dois civis israelitas e feriram 10 outros.