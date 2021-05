Tribunal Internacional expressa preocupação com violência entre Israel e palestinianos

A procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, expressou esta quarta-feira preocupação com a escalada da violência entre israelitas e palestinianos, observando que podem ter sido cometidos crimes de guerra.

"Observo com profunda preocupação a escalada da violência na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, bem como dentro e ao redor de Gaza, e ainda a possibilidade da prática de crimes no quadro do Estatuto de Roma", disse Fatou Bensouda numa mensagem publicada na rede social Twitter.