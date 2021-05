Guerra entre Israel e o Hamas provoca "anarquia" em dezenas de cidades israelitas

A situação no Oriente Médio continua sem solução e as tentativas de trégua não tiveram sucesso. Na quarta-feira, os ataques do Hamas obrigaram as companhias aéreas como Lufthansa e United a cancelar todos os seus voos para Israel.

Enquanto isso, a situação interna no país hebreu piorou com graves confrontos entre judeus e árabes em várias cidades.

A polícia impôs um toque de recolher durante a noite nas cidades mistas com população árabe e judia em Israel, mas este foi continuamente violado.