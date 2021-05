Príncipe Harry compara vida da realeza ao Truman Show e a um jardim zoológico 

O príncipe Harry revela que pensou deixar a realeza várias vezes, aos 20 anos, dizendo mesmo que a sua vida se parecia com uma mistura entre o filme "The Truman Show" e um jardim zoológico.

Numa entrevista ao podcast semanal "Armchair Expert", na quinta-feira, o duque de Sussex falou ainda sobre a mulher, Meghan Markle, e o escrutínio dos media britânicos.

"É uma mistura entre o Truman Show e estar num zoológico", disse Harry sobre a sua vida real. O filme de 1998 conta a história de Truman Burbank, interpretado por Jim Carrey, que vê a sua vida ser emitida na televisão através de câmaras ocultas.

"Não quero este trabalho, não quero estar aqui, não quero estar a fazer isto. Olhem para o que isto fez à minha mãe", diz o príncipe Harry, considerando a vida real um fardo.

Confessa que temia que Meghan Markle e o filho, Archie, passagem pelo mesmo que a mãe, a princesa Diana, que teve de lidar com a crescente atenção dos media. A princesa Diana morreu, em 1997, num acidente de carro, em Paris, enquanto era perseguida por paparazzi.

Harry e Meghan anunciaram que iam afastar-se dos deveres reais no ano passado. Na altura, ficou sem o apoio financeiro da família real. Desde então, pagou a segurança dele, da mulher e do filho com o dinheiro que a mãe lhe deixou.

Agora, diz que se sente mais livre na Califórnia, onde vive atualmente com a família.