"Ajudar a criar impacto na vida das pessoas." Harry assume cargo em empresa ligada à saúde mental

O príncipe Harry vai assumir o cargo de diretor da BetterUp, uma empresa ligada à área da saúde mental, com sede em São Francisco.

Num e-mail enviado ao The Wall Street Journal, Harry diz que quer "ajudar a criar impacto na vida das pessoas", um dos motivos pelo qual aceitou o emprego. Segundo a Associated Press, Harry explicou que entrou para a BetterUp por acreditar na missão da empresa: "Estar em sintonia com a mente e ter uma estrutura de apoio à volta são essenciais". O príncipe deverá tomar decisões de estratégia de produtos e contribuir para ações de beneficência.

Alexi Robichaux, CEO da BetterUp, disse que o duque de Sussex seria uma boa opção para a empresa por causa do "modelo de inspiração e impacto" que representa. Sublinhando o papel de Harry na criação dos Jogos Invictus, que dá a militares e veteranos de guerra feridos a oportunidade de competir, e também na fundação da Sentebale, uma instituição em África que apoia jovens infetados com HIV.

A mudança acontece dois meses depois de Harry e a mulher, Meghan Markle, terem anunciado que iam deixar de trabalhar a tempo inteiro para a monarquia britânica.

De recordar que a saúde mental foi um dos temas centrais da entrevista que o casal deu a Oprah Winfrey no início deste mês.