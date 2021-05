Guerra Israel-Hamas. Mais de 200 mortos em apenas uma semana

Mais de 200 mortos e imagens de terror. Entrou na segunda semana o novo e dramático capítulo da guerra entre Israel e o Hamas, que arrasta vítimas civis de todas as idades.

Na última semana, a força aérea israelita atacou duas mil vezes alvos do Hamas e da Jihad Islâmica, lançou toneladas de explosivos e destruiu dezenas de quilómetros de túneis contruídos pelo Hamas. Israel matou ainda o líder do braço armado da Jihad Islâmica, do norte de Gaza. Já o Hamas e a Jihad Islâmica lançaram sobre Israel 3.150 rockets.

Biden e Merkel apoiam o direito de Israel a defender-se, mas começam a pressionar para se conseguir uma trégua.

O correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman, diz que em Israel fala-se de uma possível trégua dentro de dois a três dias. Cymerman acrescenta ainda que a guerra poderá estar "na reta final", mas ainda se esperam "confrontos importantes".