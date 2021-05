Milhares de pessoas manifestam-se na Indonésia contra Israel

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se esta terça-feira em Jacarta e outras 24 cidades da Indonésia em protesto contra a ofensiva israelita contra a Faixa de Gaza que já fez mais de 200 mortos.

As manifestações foram convocadas pela Confederação dos Sindicatos dos Trabalhadores Indonésios (KSPI, sigla no original em bahasa) e decorreram simultaneamente em todo o país.

Na capital do país, milhares de pessoas manifestaram-se frente à representação das Nações Unidas e do edifício da embaixada dos Estados Unidos.

Said Iqbal, presidente da KSPI, disse que a manifestação frente à embaixada norte-americana teve como objetivo pedir ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que não vete a implementação da resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a independência da Palestina.

"Também pedimos ao Presidente Biden que inste Israel a parar a agressão militar israelita contra os palestinianos e a retirar os soldados e polícias da mesquita Al-Aqsa (Jerusalém)", disse ainda Iqbal.

O Governo da Indonésia, o país com mais muçulmanos do mundo, emitiu no domingo um comunicado em conjunto com a Malásia e o Brunei condenando as ações de Israel na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental.

Confrontos prolongam-se há 9 dias

Os confrontos entre as milícias palestinianas de Gaza e Israel prolongam-se há nove dias, sem que se verifiquem progressos no sentido de uma trégua.

A guerra já provocou a morte a 212 pessoas na Faixa de Gaza e dez mortos em território israelita.

A tensão escalou no passado dia 10 de maio com o lançamento de 'rockets' das milícias palestinianas contra território de Israel que responde com ataques aéreos de grande intensidade.