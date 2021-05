Entrevista à princesa Diana. BBC pede desculpa à família real e devolve prémios

Depois das conclusões da investigação ao jornalista que realizou a entrevista à princesa Diana, a BBC pediu desculpa à família real britânica e anunciou que irá devolver todos os prémios relacionados com a entrevista emitida em 1995.

Foram precisos 26 anos para que a verdade viesse ao de cima: sabe-se agora que para conseguir a famosa entrevista com Diana de Gales, o jornalista Martin Bashir falsificou documentos que apontavam para a vigilância da princesa por parte dos mais próximos – como o secretário pessoal.

As revelações feitas por Diana naquela emissão da BBC, em novembro de 1995, marcaram definitivamente o corte com a família real. Pelo contrário, granjearam a Bashir vários prémios como o Bafta e uma carreira de prestígio que durou até há uma há uma semana, data em que foram conhecidos os resultados do inquérito independente impulsionado pela descoberta de uma nota escrita pela princesa.

Os príncipes William e Harry, filhos de Diana, já reagiram às conclusões do inquérito, ambos estabelecendo uma relação entre a entrevista e os problemas que a princesa teve nos últimos anos de vida, incluindo até com a sua morte.

As falsificações do jornalista já eram, aparentemente, conhecidas e foram sendo sucessivamente encobertas pelas direções da televisão pública britânica. O Governo anunciou uma revisão das regras de escrutínio interno da BBC.

A cadeia televisiva admitiu que não esteve à altura dos padrões estabelecidos e pediu desculpa ao público, aos membros da família real e diz que irá devolver os prémios ganhos com a entrevista à princesa Diana.

O jornalista Martin Bashir, agora com 58 anos, apresentou a demissão ainda antes da apresentação do relatório, alegando razões de saúde.