Príncipe Harry fala sobre a dor de perder a mãe: "Levou-me a beber e a consumir drogas"

O príncipe Harry revelou que usou o álcool para apaziguar a dor da morte da mãe, Diana, em 1997, e acusou a família real britânica de negligenciar a sua família.

Harry, agora com 36 anos, falou sobre o trauma de perder a mãe num acidente de carro, em Paris, e de ter que participar no cortejo fúnebre, com apenas 12 anos, atrás do caixão de Diana.

"Eu estava disposto a beber, estava disposto a usar drogas, estava disposto a tentar fazer coisas que me faziam sentir menos como me estava a sentir", disse Harry a Oprah Winfrey, numa série da Apple TV sobre saúde mental.

"Provavelmente, bebia numa sexta-feira ou sábado à noite o equivalente a uma semana. E bebia não porque gostava, mas porque estava a tentar mascarar algo", disse.

Harry afirmou ainda que a perda da mãe acentuou os os medos que tinha em relação a própria esposa, Meghan, quando ela lutou contra pensamentos suicidas.