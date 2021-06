Papa Francisco faz uma das maiores alterações às leis do Vaticano. Abusos passam a ter penas mais pesadas

O Papa Francisco assinou esta terça-feira uma das maiores alterações às leis do Vaticano, dos últimos anos, com punições mais pesadas para os abusos cometidos por padres ou outros membros do clero, sobre menores ou sobre adultos que estejam sob a sua autoridade.

A Igreja Católica respondeu, finalmente, aos pedidos das vítimas e das famílias de todos os que foram abusados por membros do clero, ao longo de décadas, e inseriu no código legislativo um artigo explícito sobre crimes e abusos sexuais cometidos por padres contra menores.

A Igreja reconhece, ainda, os abusos cometidos sobre adultos que estejam sob a autoridade de um membro do clero como sendo um crime.

É uma das maiores alterações ao código, criado em 1983, durante o pontificado de João Paulo II.

As novas regras sobre os abusos sexuais, estendem-se, também, aos leigos que trabalhem para a Igreja Católica.

Demoraram 14 anos a serem preparadas e vão entrar em vigor a 8 de dezembro.