Tensão política em Israel. Coligação precisa do apoio da maioria dos deputados

Ao fim de três dias de negociações, a oposição israelita chegou a acordo e anunciou que há luz verde para uma coligação de governo entre os opositores políticos de Benjamin Netanyahu.

A coligação junta oito partidos de quase todo o espectro político e inclui, pela primeira vez na história de Israel, um partido árabe.

A decisão já foi transmitida ao Presidente de Israel e pode conduzir o fim de 12 anos de governo do atual primeiro-ministro.

Para a coligação chegar ao poder, vai precisar do apoio da maioria dos deputados do Parlamento, numa votação que deve acontecer no início da próxima semana. Se não conseguir, o país poderá ter de ir novamente a eleições. Seria a quinta vez em dois anos.