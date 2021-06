Encontro de Joe Biden com Boris Johnson abre semana de reuniões no Reino Unido

O Presidente norte-americano já está no Reino Unido para uma visita de oito dias, onde irá participar em várias reuniões. Esta quinta-feira, irá reunir-se com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Mas o mais aguardado encontro é com o Presidente russo, Vladimir Putin, agendado para dia 16, em Genebra.

A primeira paragem de Joe Biden no Reino Unido foi na única base de reabastecimento da Força Aérea dos Estados Unidos em território europeu. O Presidente norte-americano foi até Mildenhall, onde cumprimentou os militares e explicou ao que vem.

O encontro com o Presidente russo fecha a semana de viagem de Biden. Está agendado para dia 16, em Genebra, na Suíça, numa residência do século XVIII que já está a ser preparada para a reunião. Em cima da mesa estão os temas dos ciberataques, da interferência nas eleições norte-americanas, a situação na Ucrânia e o caso de Alexei Navalny, opositor de Putin.

A crescente ameaça da Rússia e da China e a criação de uma união de países democráticos para fazer frente aos regimes ditatoriais estão na agenda do Presidente norte-americano para esta viagem de oito dias.

Para além das reuniões previstas, Joe Biden vai participar na Cimeira do G7, que começa esta sexta-feira, na Cornualha. Aqui, o presidente vai anunciar a compra de 500 milhões de doses da vacina Pfizer para doar aos países mais pobres nos próximos dois anos.

A pandemia e a reabertura das viagens aéreas entre o Reino Unido e os Estados Unidos também serão tema de conversa com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, durante a reunião marcada para esta quinta-feira.

Veja mais: