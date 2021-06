China divulga imagens a cores da superfície de Marte

A Administração Espacial da China divulgou uma imagem panorâmica de 360 graus e duas fotografias a cores da superfície de Marte e dos dispositivos da sonda Tianwen-1, que chegou ao planeta vermelho a 15 de maio.

A imagem mostra os arredores da zona de pouso, um terreno plano e pedregoso, e foi registada pelo veículo "Zhurong" - uma homenagem ao deus do fogo da antiga mitologia chinesa.

"A superfície próxima é relativamente plana, com pedras lisas, de cores claras e de diferentes tamanhos, espalhadas e semienterradas. Há um buraco no fundo com pedras mais escuras e angulares na margem", detalhou a Administração Espacial da China, em comunicado.