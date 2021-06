Human Rights Watch pede libertação imediata de Aung San Suu Kyi

A organização não-governamental Human Rights Watch considera "pouco provável" que o julgamento Aung San Suu Kyi seja justo e pede a libertação imediata da líder deposta de Myanmar, antiga Birmânia.

Phil Robertson, subdiretor da Human Rights Watch (HRW) para a Ásia criticou através de um comunicado que as restrições impostas fazem com que Aung San Suu Kyi seja impedida de aceder aos advogados num tribunal controlado pela Junta Militar.

"As acusações contra Aung San Suu Kyi são falsas e têm motivação política com vista a anular os resultados eleitorais alcançados em novembro de 2020 impedindo-a que se apresente outra vez. Todas as acusações deveriam ser retiradas", afirmou acrescentando que a dirigente política deve ser libertada "imediatamente e incondicionalmente".