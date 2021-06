Moradores criam memorial em homenagem aos desaparecidos no colapso de prédio em Miami

Depois do colapso do prédio em Miami, os moradores criaram um memorial para as pessoas que ainda estão desaparecidas. Durante este sábado, dezenas de moradores pararam para deixar flores e velas.

O memorial tem também várias fotografias das pessoas que ainda não foram retiradas dos escombros e papéis com pequenas orações.

SOBE PARA 160 O NÚMERO DE DESAPARECIDOS

Esta quinta-feira, uma parte do prédio colapsou. Quatro pessoas morreram e há, pelo menos, 160 desaparecidos.

Durante a noite de domingo foram encontrados mais três corpos, o que elevou para quatro o número oficial de vítimas mortais.

As equipas de buscas continuam a trabalhar nos escombros para tentarem encontrar mais vítimas. Com o passar dos dias, aumenta a angústia.