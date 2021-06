Destruição de duas pontes no centro de Moçambique deixa 9 mil pessoas isoladas

Cerca de nove mil pessoas estão isoladas devido a inundações que provocaram a destruição de duas pontes no povoado de Mazamba, na província de Sofala, centro de Moçambique, anunciaram as autoridades locais.

As inundações destruíram aquedutos e tabuleiros das duas pontes da principal estrada do distrito, segundo Costa Januário, chefe da localidade de Mazamba, citado hoje pela Rádio Moçambique.

"As pontes estão totalmente degradadas. Sempre que há chuva, dificilmente se pode atravessar aquelas pontes", afirmou chefe do povoado de Mazamba.

Segundo a fonte, a interrupção da circulação com a destruição das pontes está a provocar a subida de preços de alguns produtos básicos nas localidades afetadas.

"A nível interno, nós conseguimos abrir, numa das pontes, uma picada para garantir a circulação da população. Estamos a circular internamente", frisou Costa Januário.

Na época chuvosa 2020-2021, Moçambique foi assolado por eventos climáticos extremos com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações.

As intempéries provocaram pelo menos de 96 mortes, afetaram 676.314 pessoas e causaram ainda 150 feridos, de acordo com dados do Governo.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas de dois dos maiores ciclones (Idai e Kenneth) de sempre a atingir o país.