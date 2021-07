Esta terça-feira à noite, na capital do Líbano, as autoridades envolveram-se em confrontos com familiares das vítimas que morreram na explosão no porto de Beirute, no ano passado.

Foram arremessadas pedras e garrafas contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo.

Os manifestantes dirigiram-se até à casa do ministro do Interior libanês para pedirem justiça pelas vítimas da tragédia. Isto depois do governante ter negado o interrogatório ao chefe da segurança geral do Líbano.