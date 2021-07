Fotos da semana. O rasto de destruição provocado pelos protestos na África do Sul

A solidão e inação de um funcionário de uma loja roubada e vandalizada durante protestos relacionados com a prisão do ex-Presidente Jacob Zuma, em Soweto, África do Sul.

No Dubai, foi inaugurada a piscina de mergulho mais profunda do mundo: tem 60 metros de profundidade e quase 15 milhões de litros de água doce, o equivalente a seis piscinas olímpicas.

Em Sesimbra, investigadores que se encontram a desenvolver trabalho de campo na zona do Cabo Espichel, acreditam que é possível encontrar ovos de dinossauro, à semelhança do que aconteceu na Lourinhã, e também de crocodilo.

Destaque ainda para os estragos provocados pelas chuvas fortes na Alemanha. Já morreram mais de 100 pessoas nas inundações.