Várias localidades alemãs ainda sem luz e água devido às cheias

A chanceler alemã visitou uma das localidades mais afetadas pelas trágicas cheias de quinta-feira. Os estragos estão por calcular e ainda há quem não tenha eletricidade ou água potável.

Na região oeste da Alemanha e nos países vizinhos, o registo oficial já supera os 180 mortos das cheias de quinta-feira.

A discussão global sobre as alterações climáticas é cada vez mais urgente. O tema vai ser discutido pelos ministros do Ambiente dos países do G20 numa reunião em Itália, que começa na quinta-feira.

Temem-se que tragédias como a da última semana, se repitam. Por agora a chuva acalmou, mas a crise climática ameaça com tempestades outros pontos da europa.

Imagens aéreas, desta segunda-feira, mostram inundaçeõs causadas pela subida do nível das águas numa aldeia no sul da Holanda.

Também na Áustria, perto de Salzburgo, a chuva do fim semana fez subir o rio de forma repentina e inundou as ruas provocando estragos ainda por calcular, mas sem registo de mortos.