Rússia lança módulo para construir novo laboratório na Estação Espacial Internacional

A Rússia enviou um novo módulo para a Estação Espacial Internacional. “Nauka” leva os materiais para a construção de um novo laboratório científico.

Partiu do Cazaquistão e pesa cerca de 22 toneladas. Vai viajar durante oito dias no espaço.

A Agência Espacial Russa confirmou, 13 minutos depois do lançamento, que o módulo acionou com sucesso as antenas e painéis solares.