Tribunal decreta prisão preventiva para dois dos quatro portugueses acusados de violar duas jovens espanholas

Dois dos quatro portugueses acusados de violar duas jovens espanholas vão ficar em prisão preventiva. A decisão do tribunal é justificada pelo risco de fuga dos arguidos. Vão ser transferidos para o centro penitenciário das Astúrias.

O Ministério Público espanhol tinha pedido a prisão preventiva, sem direito a caução, para dois dos portugueses suspeitos de violar duas jovens em Espanha e a liberdade com proibição de aproximação e contacto com as vítimas para os outros dois.

O tribunal aceitou o pedido. Os outros dois portugueses vão poder ir para casa, mas com condições: não se podem aproximar das duas vítimas ou manter qualquer contacto com as jovens.

A SIC apurou que os quatro jovens são de Braga e não têm antecedentes criminais. O grupo esteve de férias em várias cidades espanholas (Bilbau e Valladolid), sendo Gijón a última paragem antes do regresso a Portugal.

Este domingo, os quatro portugueses foram ouvidos pela juíza responsável pelo caso e negaram todas as acusações, garantindo ter provas de que o sexo foi consentido.

Já as jovens espanholas, de 22 e 23 anos, contaram às autoridades que foram agredidas e forçadas a ter relação sexuais num quarto de uma pensão.

Manifestação de apoio às vítimas junta centenas de pessoas

Foi marcado para esta segunda-feira uma concentração de apoio às duas espanholas. O protesto junta centenas de pessoas na praça principal de Gijon em luta pelos direitos das mulheres e contra a violência de género.