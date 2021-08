Há 7 dias que os piores incêndios da última década consomem florestas na Turquia

Na Turquia, há 7 dias que os piores incêndios da última década consomem florestas e obrigam à evacuação de zonas residenciais e turísticas.

As populações continuam a queixar-se da falta de meios, sobretudo áereos. O Governo tem sido duramente criticado por não ter investido na aquisição de novas aeronaves de combate aos fogos.

Depois do apelo de Ancara, a União Europeia enviou para a Turquia três aviões Canadair, que se juntaram às equipas da Rússia, Ucrânia e Azerbeijão. Mais de cinco mil bombeiros combatem há uma semana as chamas, que não dão sinal de tréguas, onde o desespero se confunde com a resignação.

Com temperaturas superiores a 40 graus, centenas de bombeiros combatem um incêndio às portas de Atenas. Várias pessoas foram retiradas de casa e há estradas cortadas.

Mais de 10 meios áreos foram mobilizados para o local, enquanto no terreno três centenas de bombeiros tentavam travar o avanço das chamas.