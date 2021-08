Mais de 25.000 espécies em risco de extinção devido às alterações climáticas

De todos os ecossistemas, o oceano é o mais afetado, onde milhares de peixes estão atualmente em risco devido à ação do Homem. As subidas da temperatura têm efeitos em todas as espécies e mais de 25.000 estão em perigo.

Fenómenos extremos, como incêndios, devastam florestas e os habitats dos animais, que têm de fugir para sobreviver.

O impacto do aquecimento global faz-se sentir também nas plantas. Em Portugal, a zona do Alentejo é uma das mais afetadas.

As árvores têm um papel importante no combate às alterações climáticas, pois impedem a acumulação de gases poluentes na atmosfera.

A perda de biodiversidade agrava o problema e atrasa a recuperação dos ecossistemas.