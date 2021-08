No Afeganistão, os talibã estão a ganhar terreno em três capitais provinciais, que tentam há semanas controlar.

Em Herat, Kandahar e Lashkar Gar os combates com as forças governamentais têm sido intensos e já fizeram dezenas de vítimas mortais entre os civis. Há mais de 300 mil deslocados internos e a violência alastra a cada dia.

Depois do Conselho de Segurança da ONU foi agora a vez da União Europeia condenar a escalada de violência no Afeganistão provocada pela intensificação dos ataques talibã.

Com a violência a alastrar no país, o Canadá já retirou o primeiro grupo de tradutores afegãos que colaboraram com os países da Nato e corriam por isso risco de vida.

