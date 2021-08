Milhares de pessoas manifestam-se durante a tarde deste sábado em França contra a imposição do passe sanitário.

Em Paris, capital francesa, estão a decorrer quatro protestos. Um dos protestos foi organizado pelo movimento dos “coletes amarelos” e outro por movimentos extremistas.

Os manifestantes estão contra a imposição do chamado passe sanitário que entra em vigor na segunda-feira. O documento vai passar a ser obrigatório na maioria dos locais públicos.

Este é o quarto sábado consecutivo de manifestações. No último fim-de-semana, os protestos ficaram marcadas por confrontos com as autoridades.

